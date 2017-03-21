澎湖摩西分海 4月起旅遊旺季禁登島

澎湖最夯的旅遊景點「摩西分海」，觀光局澎湖國家風景區管理處自4月起的旅遊旺季期，從上午6時至下午6時30分止開放步道中心線左右各7.5公尺，但禁上登島，以維生態旅遊環境與品質。

澎管處指出，「摩西分海」是指湖西北寮至赤嶼陸連島，全長約300多公尺，近年來，成為遊客到訪澎湖旅遊必至的熱門景點，惟因每日分海時間不同，造成人潮瞬間聚集湧入。

澎管處為維護海洋生態環境及遊客旅遊安全，最近邀集地方及社區團體研商，決定開放時間為每天上午8時至下午5時30分，但4至9月的旅遊旺季期間，則配合清晨及傍晚展開之特定日，為上午6時至下午6時30分，開放範圍以步道中心線左右各7.5公尺及赤嶼禁止登島等措施，並自今年4月起執行。

澎管處長方正光表示，為兼顧摩西分海資源保育、遊憩安全及永續發展，也將進行遊客承載量、遊客行為分析及域海洋生物資源分布，評估委由社區經營管理和在地解說或導覽等方式，以提升遊憩品質。1060321

(中央社)