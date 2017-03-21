台師大生大手牽小手 圓盲生鐵人三項夢
「別因失去視力，而失去能力！」台中西區中正國小六年級的陳嘉峰患有中度弱視，儘管看不清楚讓他協調力差，連走直線都有困難，但在教練的鼓勵下小一開始學習游泳，今年更有台師大學生「大手牽小手」，用科學專業，幫助他調整肌耐力、飲食習慣和心理素質，最終完成了「鐵人三項競賽」，圓夢成為盲鐵人。
台師大師生串連13所大學和13所國小合作「幸福校園計畫」，其中「盲鐵人打造計畫」由台師大體育相關科系楊毅仁、廖韻璇以及人發系吳文惠、謝旻融運用體育和營養專長，培養一群視障小朋友的肌耐力、心理素質，以及調整他們的飲食習慣，最終完成鐵人三項競賽。
楊毅仁分享說，這是他們第一次教視障的學生，他發現視障生因為看不見，通常比較不相信自己也難信任別人，因此他們花了很多時間陪伴他們聊天和玩耍；在訓練跑步時，他們會用繩子綁住彼此一起跑，就像視障小朋友的眼睛一樣，要適時提醒他們何時該轉彎、何時要加速，也會不時的為他們加油打氣。
其中一位參加此計畫的視障生陳家峰的媽媽說，孩子從小一接觸游泳，但作為父母剛開始非常不放心，因為視力不佳，孩子協調力、平衡感不好，連走直線都有困難了，更沒辦法想像要游泳，最怕的就是溺水的情況發生。
不過，當時的游泳教練給他們很大的啟發：「不要因為失去視力而失去能力」，陳媽媽也在過程中看見孩子的進步，從下水到可以游出去，再到可以參加比賽，很多都是意想不到的結果，
這次挑戰比游泳更難的鐵人三項，陳媽媽說，有一次訓練跑步時孩子跌到，哭的非常大聲，她心疼的跑去問他是不是很痛，沒想到孩子哭並不是因為疼痛，而是因為自己受傷就會縮減到練習的時間，她當下非常感動，孩子真正體現了運動家不放棄的精神。
(中時)
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