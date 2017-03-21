偕男友找前夫談贍養費 一言不合亮刀又開槍

開槍的劉姓主嫌(右二)遭警方移送。(謝瓊雲翻攝)

警方在其他嫌犯住處搜到近20包二、三級毒品。(謝瓊雲翻攝)

警方在劉男住處起出改造手槍1支與子彈3發。(謝瓊雲翻攝)

劉嫌在蕭姓被害人住處開槍使用的槍枝。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣和美鎮26歲邱姓女子與蕭姓前夫離異後，14日為贍養費事宜相約談判，邱女找來男友與其友人助陣，蕭男不滿邱女一行六人大陣仗，亮出西瓜刀揮舞，邱女同行友人也開槍反嗆後各自鳥獸散，六人遭警方循線逮捕後，19日依槍砲、毒品、妨害自由等罪名移送彰化地檢署偵辦。

夫妻離異為談分手費搞到揮刀又開槍！邱女與27歲前夫育有2名子女，離婚後各自扶養1人，贍養費卻一直喬不攏，上周二深夜雙方約定到和美鎮彰新路上前夫住處談判。因邱女了解其個性，擔心自身安危，找來新男友等5名友人陪同，蕭男一見前妻竟「撂人」來，一口氣帶5名陌生人侵門踏戶入家門，當場怒火中燒，亮出西瓜刀欲揮刀趕人。

邱女同行男子們不甘示弱，其中27歲劉姓男子，拿出預藏的改造手槍，朝蕭宅地面開槍示威，雙方什麼都還沒談一群人就一哄而散，由於正值農曆三月「瘋媽祖」，附近鄰居聽見槍響，有人還誤以為是鞭炮聲。

警方獲報後，透過路口監視器影像以車追人，循線陸續將主嫌劉男等6人逮捕，並在劉男住處找到作案的改造手槍1枝與子彈3發，另在其他嫌犯住處搜到毒品，包含安非他命、FM2與愷他命、吸食器與K盤偵訊後將6人依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由等罪嫌送辦。

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(中時)