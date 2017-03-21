出版社開「回頭書」書店 搶攻銷售最後一哩
書市營業額連年下滑，出版社如今也被逼得要親上火線搶救。時報出版於是在位於台北市萬華區的辦公大樓樓下開設「回頭書」書店「有時聚聚」，今（21）日舉辦開幕活動。時報出版董事長趙政岷表示：「我認為想買新書的讀者和想買回頭書的讀者不一樣，不會壓縮到新書的市場，而是要搶攻書的『最後一哩』。」
「過去曾在這個地點開過三次書店，三次都倒閉，這次說要開回頭書書店，大家都說我瘋了！」趙政岷表示，對出版社而言，回頭書與其放在倉庫，不如想別的方法讓書籍能交到讀者手上。「過去幾年我們也曾經在這裡舉辦過短期的『晒書』活動，有許多人慕名而來，問能不能有一個長期的空間賣回頭書，所以兩年前我們就開始討論這個想法。」
據了解，書籍可能在出版兩、三個月後，開始就會有回頭書或瑕疵書回到出版社。時報出版表示，「有時聚聚」內的書全部都是回頭書和瑕疵書，有如書的「outlet」，一本只賣99元，如果不介意書底會畫上回頭書的標記，讀者有興趣都可以來挖寶。
趙政岷表示：「像目前店裡原本定價最貴的一本是香港作者劉斯傑的立體書《台灣彈起》，原價1590元，雖然還很暢銷，但稍微有折痕的瑕疵書，店裡就只賣99元。」
趙政岷表示：「這次開回頭書書店，對出版社來說也是開始往B2C經營、O2O連結線上和線下的一環。」他表示，出版社過去多半僅負責出貨給各大通路商，較無法親自接觸到讀者，只有出版社自營的網路書店，但相較於通路，對讀者資訊的了解太少。「未來在時報的網站買新書，可以直接到『有時聚聚』來拿書。也會在書店裡舉辦講座活動，更會結合在地資源，希望能回饋給萬華在地社區。」
(中時)
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