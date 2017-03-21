報復薩德 陸駭客對韓軍方網站狂轟亂炸

中國圍繞薩德部署問題對南韓的報復，已經超越經濟領域，擴大到了直接瞄準韓軍方的網路報復。據南韓多名政府消息人士20日透露，被推測是來自中國的勢力，對包括南韓國防部在內的70多個軍方網際網路主頁，進行了狂轟亂炸式的網路攻擊。

據韓媒指出，在樂天與韓國防部簽訂換地合約後，針對軍隊主頁的網路攻擊增加數十倍，到了露骨的水準。從樂天最終批准把廣尚北道星州郡樂天摩天嶺鄉村俱樂部（星州高爾夫球場）作為薩德用地提供給國防部並與國防部簽訂換地合約的2月27日和28日為起點，網路攻擊急劇增加。簽訂合約之前的2月16日至22日的一周裡，攻擊僅僅一次，但在2月23日至3月1日期間，網路攻擊增加到了19起。

在薩德發射台運抵南韓的消息見諸報導的3月7日起，增加的勢頭更加明顯，3月2至8日增加到25起，3月9日至15日更是大幅增加到44起。軍方內外都在擔心，中國無異已打響了網路全面戰。

此次網路攻擊集中在國防部、國防研究院等與薩德部署有關的實際業務部門的主頁，因此分析認為薩德報復的性質很濃。韓軍方表示，網路攻擊一向不太容易確定攻擊主體。但據悉，根據最近中國使用的手法和類似的攻擊方式及路線等線索，軍方認為相當部分是中國所為。

(旺報)