報復薩德 陸駭客對韓軍方網站狂轟亂炸
中國圍繞薩德部署問題對南韓的報復，已經超越經濟領域，擴大到了直接瞄準韓軍方的網路報復。據南韓多名政府消息人士20日透露，被推測是來自中國的勢力，對包括南韓國防部在內的70多個軍方網際網路主頁，進行了狂轟亂炸式的網路攻擊。
據韓媒指出，在樂天與韓國防部簽訂換地合約後，針對軍隊主頁的網路攻擊增加數十倍，到了露骨的水準。從樂天最終批准把廣尚北道星州郡樂天摩天嶺鄉村俱樂部（星州高爾夫球場）作為薩德用地提供給國防部並與國防部簽訂換地合約的2月27日和28日為起點，網路攻擊急劇增加。簽訂合約之前的2月16日至22日的一周裡，攻擊僅僅一次，但在2月23日至3月1日期間，網路攻擊增加到了19起。
在薩德發射台運抵南韓的消息見諸報導的3月7日起，增加的勢頭更加明顯，3月2至8日增加到25起，3月9日至15日更是大幅增加到44起。軍方內外都在擔心，中國無異已打響了網路全面戰。
此次網路攻擊集中在國防部、國防研究院等與薩德部署有關的實際業務部門的主頁，因此分析認為薩德報復的性質很濃。韓軍方表示，網路攻擊一向不太容易確定攻擊主體。但據悉，根據最近中國使用的手法和類似的攻擊方式及路線等線索，軍方認為相當部分是中國所為。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。