瓊瑤曾為失智母吼丈夫 再憶起忍不住落淚

瓊瑤和丈夫平鑫濤結婚多年感情依舊好。(圖／本報系資料照)

知名作家瓊瑤日前在臉書公開交代後事，拒絕急救、插管，若是晚年失智盼能安樂死，一番言論引起熱議，今（21日)她再談「安樂死」與「失智症」，並分享自身故事，解釋為什麼自己這麼關心此事。

瓊瑤坦言最怕「失智症」，因為她做過研究，發現這個病是長壽者很難逃過的命運，她的母親在過世前兩年失智，那時來的看護都做不久，她只能親自去照顧，有次深夜母親又想往外跑，為了要阻止她，瓊瑤和妹妹在不停拉扯下，三人都滾倒在地上，父親見狀大罵她們一頓「怎麼把媽媽推在地上？」

而瓊瑤老公平鑫濤也因愛妻凌晨三點沒回家，趕來看看情況，衝口喊出：「妳必須請專人照顧你媽，妳三天兩頭這樣，是要把自己折騰死嗎？」當時情況混亂，她只能吼回去「你不懂就回家去，不要來管我！」

老公被她怒吼後說：「我知道你愛你媽！但是，我也愛我的老婆！」她頓時眼淚落下來，直到現在憶起仍會落淚。因此她希望能多關心一下失智症的病患，而因為自己家多失智親友，她怕自己也一樣會得病，所以才希望立法通過安樂死，讓病人能有尊嚴的走。

(中時電子報)