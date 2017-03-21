史上最貴判決書 累計花費560萬元

針對紅富海公司負責人黃圓映違反銀行法案，由於當事人數千人，在一審及二審時判決書的印製與寄送就已花費新台幣560萬元，今天更一審審理終結，判決書的寄送又要費周章。

台中高分院今天就黃圓映自稱心靈導師吸金案做出更一審判決，判決書中指出，紅富海公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，廣辦道場舉辦心靈講座，自2003年起，利用豐厚利息非法吸金172億多元，共約8000人受害，今天依違反「銀行法」判決黃圓映11年徒刑，並宣告沒收不法所得172億8280萬元。

黃圓映吸金案在苗栗地方法院一審判決時被判12年徒刑，併科罰金4億元。當時苗栗地院為印製1600多頁的判決書花了149萬元，郵資51萬元。

全案到台中高分院進行二審時改判黃圓映11年徒刑，併科罰金6000萬元；為印製2400多頁的判決書，印刷費花了210萬元，郵資150萬元，共計花費360萬元。全案歷經一、二審已花560萬元。

由於黃圓映不服再上訴，最高法院發回台中高分院更審，今天更一審宣判，黃圓映判11年徒刑，沒收不法所得172億8280萬元，判決出爐後，更一審判決書的製作與寄發再讓高分院費周章，台中高分院表示，將會討論製作與寄送方式，了解是否能採彈性方法以節省公帑。1060321

(中央社)