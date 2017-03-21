將駐歐盟 曾厚仁：很高興有此歷練機會
國家安全會議副秘書長曾厚仁今天受訪時證實，他將接任駐歐盟兼駐比利時大使，他說，歐盟是重要的大館，他很高興能夠有這樣歷練的機會。
總統府今天發布總統令，國家安全會議副秘書長曾厚仁另有任用，應予免職；總統令同時發布，駐歐盟兼駐比利時大使董國猷已准退職，應予免職。
曾厚仁今天受訪指出，他本來就是從外交系統過來總統府、國安會，現在是歸建外交體系，而歐盟是重要的大館，他很高興有這樣歷練的機會。
另外，府內人士指出，台灣與歐盟的關係愈來愈密切，從去年下半年開始，歐洲來訪的政界人士、外賓，人數倍增。
府內人士透露，對美國、對日本、對歐盟是外交三大工作重點，何況，歐盟現在面臨轉型的關鍵時刻，包括英國脫歐，對歐盟造成什麼影響？再加上難民等議題，歐盟正在十字路口，台灣與歐盟的關係必須做一番大的檢討，如何加深與歐盟關係，現在是重要的關鍵。
曾厚仁曾任駐帛琉大使、駐愛爾蘭代表，總統蔡英文上任後，曾厚仁被延攬出任總統府副祕書長，蔡總統出訪友邦，曾厚仁隨行，是出訪的重要幕僚；去年8月，為了強化國安會外交能量，襄助國安會秘書長吳釗燮辦理各項國際事務，由嫻熟外交工作的曾厚仁轉任國安會副秘書長。1060321
(中央社)
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