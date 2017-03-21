東南亞遊客填補中國遊客赴韓遊空位

據南韓觀光公社透露，今年1月訪問南韓的中國遊客為56萬5000多人，占總體遊客的46.3%。與之相比，印尼、越南、馬來西亞等東南亞國家的訪韓遊客比例占總體的25%。更值得關注的是增加率。和前一年相比，香港遊客增加了65%，越南和馬來西亞則激增了49%和47%。印尼遊客和一年前相比，增加了23%。同一時期的日本遊客也增加了13%。

隨著中國將阻撓本國遊客的南韓遊作為報復薩德的措施，南韓全國主要景點的中國遊客減少了。東南亞和日本遊客成為填補這一空位的替代方案。上個月，印尼化妝品銷售企業MCI的1154人獎勵旅遊團遊韓。這是歷代最大規模的東南亞獎勵旅遊團。

因此，流通企業也開始加快了吸引東南亞和日本遊客的步伐。格樂麗雅免稅店最近為了東南亞地區的穆斯林遊客，和兩家穆斯林專業旅行社簽訂合同，下月還將參加當地的旅遊博覽會。免稅店所在的63大廈的4家餐廳，取得了穆斯林友好（觀光公社的清真餐廳認證）等級。樂天百貨為了吸引日本遊客，20日和日本信用卡公司JCB開始進行預付卡和贈品活動。此外，還計畫邀請10多個泰國著名部落客博主，參觀第二樂天世界等景點。

地方自治團體也正在推進多變的遊客戰略。全羅南道從本月14日開始，在越南舉行旅遊說明會；仁川市17～19日在馬來西亞吉隆坡舉行的旅遊博覽會上，銷售和電視劇《鬼怪》拍攝地相連繫的旅遊商品。首爾市計畫從下個月到11月，在梨泰院等外國遊客集中的地區設置多國語言導遊標識牌。在現有的韓文、英文、中文、日文等4種語言之外，增加泰文、馬來西亞文、印尼文、越南文等語種，最多達到同時標示6國語言。

(旺報)