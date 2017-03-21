楊丞琳戴口罩搭小黃 遭警盤查「有點驚嚇 」

楊丞琳今在臉書提問，好奇關於警察盤查的問題。（圖／本報系資料照片）

客委會主委李永得日前因穿著夾腳拖、一身輕鬆打扮外出，沒想到遭5、6名警察盤查，讓他氣得怒轟「何時變警察國家」，引發正反論戰。但現在女星楊丞琳也有類似疑問，她今（21日）在臉書透露，表示自己先前戴口罩搭計程車，遇到酒測攔查時，竟也被要求出示身分證，讓她感到有些驚嚇。

楊丞琳今在網上分享自己先前搭計程車時巧遇酒駕臨檢，司機停車配合檢測，不過隨後警察也轉向要戴著口罩的楊丞琳出示身分證，她坦言當下有些愣住，「我戴口罩就是不想要被認出來，再者是，為什麼酒測臨檢要看乘客的身分證？」

對於被要求出示身分證，楊丞琳希望警方在此之前能先說明原因，坦言自己「受到一點小驚嚇、也有些不知所措。」最後她還是配合檢測，警方在看過證件檢查後就放行。

只是楊丞琳強調此文並不想引起紛爭，純粹是想了解「在那樣的情況，警察要求看證件是為什麼？」也想知道「有無權利可以不提供」或是「可以反問為何需要？」更好奇問「戴口罩是否就跟可疑劃上等號呢？」眾多問題，楊丞琳皆表示自己只是想透過詢問得到解惑，絕沒有懷疑警察的工作。

(中時電子報)