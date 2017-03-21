王小棣黃子佼名人舉牌 支持婚姻平權
為期許婚姻平權法案順利通過，台灣同志諮詢熱線協會邀請各界名人舉牌相挺，包括藝人黃子佼、導演王小棣、金鐘編劇徐譽庭等人響應，鼓勵民眾挺身支持。
台灣同志諮詢熱線協會表示，婚姻平權法案歷經多年努力，去年12月正式進入立法院審查，為期許法案順利通過、讓所有人都能以愛成家，因此廣邀各界名人一同站出來，手拿「我是______ 我支持婚姻平權修民法」的標語，以照片串連相挺，鼓勵支持民眾勇敢表態，一起挺身支持婚姻平權。
活動也邀請不同領域的專業人士共同參與，包含親子作家陳安儀、律師呂秋遠、導演王小棣、「我可能不會愛你」編劇徐譽庭、藝人黃子佼、林可彤、溫貞菱、祖雄等。
台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔表示，看到大家收到邀請後，義不容辭放下手邊的事、一起拍照參與，覺得很感動，也很開心許多朋友主動協助轉發和號召，希望這次活動能讓社會各界看見正向支持的力量，也讓政府聽到人民聲音。1060321
(中央社)
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