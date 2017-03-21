美韓軍演 陸專家：對北韓與陸威脅大增
針對美國與南韓進行中的聯合軍演，中國大陸軍事專家房兵說，這項軍演的規格提高，且威脅性大增，可謂「項莊舞劍、意在沛公」。至於首要針對目標仍是北韓，其次是中國大陸。
大陸央視報導，房兵認為，這項聯合軍演值得注意的是將「斬首行動」、「定點清除」等實戰化科目列為重點。從美軍特戰部隊旗下的三角洲部隊、海豹第六分隊、綠扁帽等部隊一同參演即可看出。
房兵指出，另一項重點則是F-35B匿蹤戰機的參演。過去美韓聯合軍演，亮相的是匿蹤戰機F-22，但F-22是部署在美國本土，演習結束後就返回美國，並不在中國大陸周邊常態化部署。
他說，這次參演的F-35B，不久前才在日本岩國基地部署，是美軍打算長期部署在當地的裝備。這意味著，過去的演習是模擬戰事發生時，美國戰機從本土或關島增援；但這次的演習，模擬的卻是美軍就近調動駐日本的戰機參戰。
房兵表示，美國這次在朝鮮半島舉行大規模軍演，雖然在整體規模上並沒有明顯的提升。但從上述裝備及其他裝備的投入顯示，這次演習的規格更高，對演習目標構成的軍事威脅大增。
他認為，藉由這場聯合軍演，美國「項莊舞劍、意在沛公」的意圖昭然若揭。而軍演的首要針對目標仍是北韓，其次是中國大陸。1060321
(中央社)
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