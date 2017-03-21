五月天蕭敬騰飆凡人歌 粉絲讚世紀合作
樂團五月天昨晚與金曲歌王蕭敬騰在高雄同台搖滾飆唱「凡人歌」，MV臉書上傳15小時，已破百萬人次觀看，粉絲留言大讚是「世紀合作」。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會18日起從高雄世運主場館開跑，耗資新台幣3.6億元打造，主舞台以象徵成軍20週年的20座尖塔，打造14層樓高「人生的移動城堡」。
晚間是「人生無限公司」高雄世運主場館最終場，五月天接連3晚「面試」15萬名員工，每場High唱近4小時，演唱會後直奔會議室「加班」討論各項演出細節，每次開會都是3小時起跳，為求下一場演出更好。
昨晚第3場主唱阿信以「空降部隊」介紹嘉賓蕭敬騰出場，首次同台搖滾飆唱「凡人歌」，High翻全場；蕭敬騰離開後，全場高喊安可，讓阿信吃醋抱怨台下窩裡反，逗笑粉絲。
五月天與蕭敬騰事前合作拍攝「凡人歌」MV，演唱會上首唱後，相信音樂國際股份有限公司臉書（facebook）粉絲專頁立刻公布MV，寫「獻給在生活與工作崗位上，努力不同凡響的每個你，也獻給每天打卡加班的每個凡人」。
MV上傳15小時，已破100萬人次觀看，蕭敬騰也在臉書轉貼分享MV說「你我皆凡人」，雙方粉絲紛紛留言大讚是「世紀合作」，直呼太狂了、超好聽，「凡人歌」變得不凡了。1060321
(中央社)
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