陳水扁現蹤台南 王峻潭服務處：只是來拜拜

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前總統陳水扁遭爆料假借保外就醫，四處趴趴走，日前出現在台南市議員王峻潭玉井服務處參加聚會，王峻潭服務處21日澄清陳前總統僅是來拜拜。（萬于甄翻攝）

前總統陳水扁遭爆藉保外就醫在外趴趴走，上周五陳水扁在台南玉井區市議員王峻潭的聚會現蹤，對此，王峻潭服務處21日公開澄清指出，陳前總統是17日下午突然造訪，其到家中參拜供奉的玉皇上帝祈福，並未公開發表言論，僅停留10多分鐘就離去，並非參加政治聚會。

王峻潭服務處表示，17日當天服務處臨時接到通知，表示陳前總統要來參拜玉皇上帝祈求健康，議員基於禮貌出面接待，參拜後在休息區小歇一會兒停留10多分鐘，路過的支持者、信眾發現才上前圍觀，並非刻意聚會。

(中時)