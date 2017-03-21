陸科網股美圖股價大起大落 監管關注
在香港上市的中國大陸科技網路股美圖公司的股價最近兩天大起大落，昨天一天市值就蒸發了港幣300億元（新台幣1200億元），引起香港證監當局及市場關注。
大公報今天報導，美圖股價如此波動已引起證監當局關注，有關當局昨天曾3次發信給相關券商，索取交易紀錄。
美圖從事電子商貿及網路業務，其手機應用程式「美圖秀秀」在過去幾個月來迅速崛起，即使在歐美都相當風行，被一些網民視為「自拍剪貼神器」。
美圖於去年底以每股8元多上市，期間大都在8至9元間的水準徘徊。
本月中起，美圖股價開始上升，並以過去3天的漲幅最大，一度從14元飆漲至23元水準。
不過，美圖昨天創下上市歷史新高的23元水準後，股價隨即掉頭向下，一度回到14元水準，收盤報15.4元。
本地媒體統計，美圖股價昨天從高位下滑，市值損失了300億元。
美圖股價經過昨天大起大落後，今天依然向下盤整，中午收盤，股價下跌10.26%，報14.34元。1060321
(中央社)
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