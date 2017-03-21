朴槿惠到案受訊 在野黨促揭真相彌分歧

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南韓遭罷黜的前總統朴槿惠今天抵達首爾中央地方檢察廳受訊，在野黨發言人促朴槿惠透露實情並請求寬恕，表示發現真相有助彌合分歧。

路透社報導，檢方在聲明中表示，朴槿惠在兩位律師陪同下，在10樓休息室喝茶後，接受兩名檢察官與1名調查官員的首場訊問。檢方說，朴槿惠拒絕讓攝影機紀錄她的受訊過程。

朴槿惠爆發親信干政醜聞，重挫民眾對她所屬保守派執政黨的支持。聲勢看漲的自由派在野黨政治人物文在寅在民調中領先，預期將在5月9日的提前總統大選中勝出。

挺朴與倒朴勢力已經各自在首爾抗議數月，所幸警方將兩派人馬隔離開來，才沒有爆發嚴重暴力衝突。

詢及對朴槿惠受訊的看法時，文在寅發言人表示，發現真相有助彌合分歧。

發言人朴光恩（Park Kwang-on，譯音）說：「我們希望前總統朴槿惠透露實情並請求寬恕。法律之前人人平等。」他說：「人民將關注調查。找到真相是讓民眾團結的第一步。」

朴槿惠所屬的新世界黨高層敦促檢方別受民意左右，找到真相並給予朴槿惠身為前總統應有的真誠對待。

新世界黨的國會領袖鄭禹澤（Chung Woo Taik，譯音）在會議上說：「不只有我，每個人都感到悲慘與憂心。」

美聯社報導，朴槿惠可能面臨脅迫、收賄等刑事指控，但不清楚檢方是否將馬上聲請羈押她，特別是在南韓將於5月選出她的繼任者前。

部分專家表示，如果朴槿惠穿著囚衣並銬上手銬地出現在電視上，將引起保守派人士強烈反彈。（譯者：中央社張曉雯）1060321

(中央社)