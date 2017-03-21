檢方傳喚朴槿惠 挺朴倒朴場外較勁

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南韓前總統朴槿惠今天以她的閨蜜親信崔順實舞弊案關鍵犯罪嫌疑人身分，接受檢方傳喚調查。她應訊前在電視實況直播下向民眾道歉，並稱會誠實配合調查。

南韓部分媒體研判，朴槿惠僅以29個字的韓語表態，且對現場守候的媒體記者提問「您還認為不應接受檢方調查嗎？」等，閉口不回應，因此檢方傳訊後，有可能將她羈押。

南韓聯合新聞通訊社報導，據分析，鑑於朴槿惠在向民眾談話和媒體的採訪中，一直聲稱自己不知情或無故意，預計朴槿惠在此次訊問中，仍會否認指控。

檢方計畫爭取在今晚12時前結束訊問，但由於雙方可能大打「口水戰」，也可能通宵達旦。

南韓檢察特別調查本部今天對於傳喚調查前總統朴槿惠的首爾中央地方檢察廳採取嚴密封鎖措施，甚至禁止媒體利用無人機在檢察廳上空拍攝。

今天一早，首爾中央地方檢察廳外面即有大批反朴民眾高舉寫有「羈押欺瞞國民的朴槿惠」、「羈押壟斷國政的朴槿惠」等抗議字牌以表達訴求。

「朝鮮義烈團紀念事業會」青年手持「羈押壟斷國政的朴槿惠」布條在首爾中央地方檢察廳前示威，他要求檢方「即刻羈押朴槿惠，譴責她蹂躪國政、欺瞞國民，並祈望予以嚴懲重罰。」

一名手持「破邪顯正！羈押朴槿惠前總統，丟人現眼到全球」布條的社團法人「活貧團」男子向中央社記者表示，「今後世界領導人都應更加致力經營國政。」

倒朴派甚至高喊，「朴槿惠是犯罪人，犯罪人要送進監獄！朴槿惠要被羈押的理由實在太多。」

甚至有人高喊，「朴槿惠若不被檢方羈押，大家就再高舉燭火走上街頭！」

隔著一個區段的挺朴派「愛朴會」則高舉太極國旗，高喊「彈劾無效！解散國會！朴槿惠無罪！」

根據觀察，今天在檢察廳外的挺朴和倒朴民眾，還沒有大街小巷嚴陣以待的鎮暴警察多。

朴槿惠的車隊進入檢察廳後，挺朴和倒朴民眾的氣勢也緩和下來，偶而喊喊口號罷了。1060321

(中央社)