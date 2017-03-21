新北挖子尾油汙 元凶為知名品牌老協珍

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八里挖子尾自然保留區13日疑遭人惡意偷排機油，環保局人員使用吸油棉吸附水面油漬，避免汙染擴大。（譚宇哲翻攝）

業者因疏於管理，使頂樓貯油槽管線破裂而造成重油洩漏，汙染挖子尾自然保留區。（葉德正翻攝）

八里區挖子尾自然保留區13日遭重油汙染，新北市環保局經連日追查，2查獲汙染元凶是位於八里區的知名老協珍食品廠，因工廠頂樓貯油槽管線破裂而造成重油洩漏，業者疏於管理，直到環保局稽查人員上門，才知道自己闖下大禍。

老協珍承諾盡速完成環境復原工作，環保局除將依《水汙染防治法》處業者最重600萬元罰鍰外，另向業者求償投入清除油汙所有費用。

(中時)