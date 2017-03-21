員工拖地害人跌傷 薑母鴨店老闆吃官司
施姓男子去年4月凌晨和友人去桃園一家薑母鴨店吃宵夜，酒足飯飽準備離去，沒想到竟在大門口跌狗吃屎，腳踝當場扭傷無法動彈，事後怒告店家，桃檢調查發現當時店員在拖地導致地板濕滑，店家又未放置提醒標誌提醒，將56歲鄒姓負責人起訴。
施姓男子去年4月25日凌晨1點多，和李姓、姚姓友人到鄒姓男子經營的薑母鴨店吃消夜，近2點吃完準備離去，施男走到店門口時，突然滑倒，造成左踝部挫傷併外側踝骨骨折，一怒之下驗傷報警對業者提告。
2位友人證稱當時店員正在拖地，導致地板濕滑，店內監視器也拍下跌倒經過，檢方認為，鄒男身為負責人，店員執行日常例行性清掃工作時，應注意隨時採取必要的安全措施，例如提醒或放置警告標誌，並監督員工維持環境清潔，避免消費者因地面濕滑發生跌倒。
桃檢認為，依照當時店內的情況，鄒男並無不能注意的情事，卻導致客人跌倒受傷，依業務過失傷害罪嫌起訴。
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(中時)
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