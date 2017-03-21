WBC》3／21戰績：波多黎各連兩屆闖冠軍戰

波多黎各苦戰11局，驚險挺進冠軍戰。(美聯社)

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以不敗之姿闖進經典賽準決賽的波多黎各，21日與荷蘭隊爭搶挺進冠軍戰的門票，雖然荷蘭隊有巴倫汀(Wladmir Balentien)3分打點助拳一度戰平，不過鏖戰到第11局，整體戰力較強的波多離個還是技高一籌，11下突破僵局時靠羅薩里歐(Eddie Rosario)的再見高飛犧牲打，最終4比3險勝，連兩屆挺進冠軍戰。

此役一開賽，荷蘭就率先展開攻勢，單局敲出4安，但兩度出現烏龍跑壘，遭波多黎各鐵捕莫里納(Yadier Molina)阻殺出局，使得1上大好機會，僅靠巴倫汀2分炮得分。而接連撂倒美、多的波多黎各，則先是1下柯瑞亞(Carlos Correa)轟出2分炮追平，緊接著2下李維拉(T.J. Rivera)再轟陽春彈，助球隊取得1分領先。

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不過到5下，荷蘭主炮巴倫汀打進第3分追平比數後，兩隊開始進入得分乾旱期，使得比賽一路僵持到第11局突破將局決勝。能接連撂倒美國跟多明尼加，波多黎各自然不肯停下腳步，先在11上力保不失，接著11下推進後，荷蘭選擇保送拜耶茲(Javier Baez)對決羅薩里歐，卻仍讓他打出飛球，打進致勝分。

(中時電子報)