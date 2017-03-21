搞恐怖！北韓飛彈易躲 化武暗箭難防
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）17日首訪韓國首爾時表明，在北韓一連串的挑釁後，華府已喪失「戰略耐性」（strategic patience），若有必要，不排除先發制人，採取某種形式的軍事行動。
然而，上個月北韓最高領導人金正恩的長兄金正男在馬來西亞遭毒殺，卻不僅令人懷疑，美國若空襲該國的軍事設施，究竟能發揮多少效果。
《亞洲時報》（Asia Times）網指出，美軍戰機要轟炸北韓最近發射飛彈的東北岸基地，甚至摧毀寧邊的部分核設施，或是東北方豊溪里的核試場都不難。
然而，北韓的生化武器設施藏在地下，不像核反應爐及飛彈測試場那麼容易被衛星發現。而平壤以VX神輕毒劑發動跨國暗殺，發出萬一發生衝突，顯然願意使用生化武器的警告，更令人不寒而慄。
而北韓毒劑是如何進入馬來西亞，至今仍不清楚。不過，有些分析家懷疑，它可能是循毋需經過正規通關手續的外交途徑入境。由於盛傳北韓駐馬國外交人員涉入毒殺事件，因此更加深了懷疑的可信度。
眾所周知，長久以來，北韓在中國邊境的慈江道江界市，還有平安北道的朔州製造生化武器，而這些設施都位於地下。
以往部分化武在北韓西北部海岸外的黃海島嶼進行實測，由於這些設施藏在地下，因此看不見任何建築，所能看到的，只有連結部分島嶼和大陸的棧橋。
平壤早自1954便開始研發生化武器，1961年時，北韓最高領導人金日成發表「化學化宣言」（Declaration of Chemicalization），要求致力建設能製造化武的設施。顯然，當年的宣言至今仍有效。最近平壤從海外採購了如磷酸鹽、銨、氟化物，氯化物與硫等軍民兩用化學物質。這些化學原料在世界任何地方都唾手可得，並有正當的民間用途。但分析家認為，北韓採購這些原料，是用在化武工廠中。
(中時電子報)
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