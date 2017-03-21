林美珠初登場基本工資會議 意外過程平和
勞動部長林美珠今（21）日初登場，主持上任後首場基本工資工作小組會議，據傳林美珠本以為會是拍桌大罵的鬧劇，結果過程平和理性，讓她深感意外。不過，工商團體仍不忘趁機反映一例一休的衝擊，預計在下季會議中提出企業成本增加的相關資訊。
勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，這次主要是先就國內經濟狀況，包含物價指出，薪資水平等，大家互相交換意見，整場會議約2~3小時，勞資雙方各派出10位代表，大約30人參與。
謝倩蒨說，這次會議過程相當祥和，氣氛融洽，除了雙方對邊際勞工的保障有共識外，當然資方也有提出，一例一休需要時間調適，但原則上還是願意配合政策；這次僅僅是報告案，將雙方的資訊互相交流，工資問題還要考量很多因素，會各自蒐集資料後，在下季會議中繼續補充清楚。
與會的工總常務理事何語指出，台灣身為開發中國家後段班，一例一休的法令規定卻比前段班還嚴格，像是勞工輪班要休息11小時，德國就有附帶條款，經勞資雙方同意可上下2小時微調，還有像是美國針對主管規定彈性工時，不必提供出缺勤紀錄，但台灣的法律沒有彈性，缺乏協商空間。
何語認為，今年資本工資，已經從公式計算出的2％調高至5％，一例一休加上物價上漲，成本不斷增加，今年是否仍要調薪，還要再多方評估，下一季開會時，會提出一例一休造成企業界增加的成本。
(中時)
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