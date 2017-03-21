全球首創 人工智慧安全帽量產
台灣新創團隊JARVISH開發的人工智慧安全帽今天首度在矽谷亮相。這款入圍世界新創競賽的智慧安全帽4月將在台灣發售，5月問世美國、法國和東南亞。
來自台灣的團隊今天在駐舊金山台北經文處科技組舉辦的記者會中展示新創產品。處長馬鐘麟表示，恭喜JARVISH團隊開發的智慧安全帽入圍即將在舊金山舉行的「世界新創競賽」。同時，台灣有很多人才，希望可以看到台灣與矽谷間更密切的合作。
台灣開發團隊JARVISH的共同創辦人梁威陽表示，新創的安全帽使用航太級碳纖維材質，除了通風防熱，也是全球最輕的人工智慧安全帽，約1.5公斤。
梁威陽說，除了有網路通訊功能提供衛星導航、動態感測、雲端智慧分析等多項功能，還能聲控操作打電話，聽音樂和高解析度廣角錄影，像個「多功能智慧管家」。
他說，這次軟硬體開發結合了台灣、美國矽谷、印度和比利時等地的研發技術。合作夥伴包括來自20多個國家的知名企業，涵蓋電信業、保險業、科技界和社群媒體等。因此，創新安全帽會在台灣的中華和遠傳2大電信業者的門市開始銷售。因為和臉書合作，所以騎車時的錄影可同步透過臉書Live分享。
JARVISH公關行銷經理張又文表示，為確保電池安全性，特別使用Panasonic的軍規防爆陶瓷電池，續航力約5小時。 1060321
(中央社)
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