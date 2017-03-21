經典賽波多黎各擊敗荷蘭 闖進決賽
波多黎各隊今天在第4屆世界棒球經典賽（WBC）4強賽延長賽11局突破僵局制，靠羅沙里歐（Eddie Rosario）高飛犧牲打，以4比3擊敗荷蘭隊，連兩屆闖進決賽。
波多黎各7戰全勝闖進4強，上屆波多黎各在4強賽擊敗日本隊、決賽敗給多明尼加隊。
另一場4強賽在台灣時間明天上午9時由美國隊與日本隊交手，爭取另一張決賽門票；冠軍賽23日舉行。
荷蘭一開賽先下馬威，1局上巴倫丁（Wladimir Balentien）2分全壘打先馳得點。巴倫丁前6戰22打數13安打，打擊率5成91，這支全壘打是他本屆WBC第4轟，暫居大會全壘打王。
波多黎各1局下也用全壘打討回分數，3棒柯利亞（Carlos Correa）2分全壘打追平。2局下李維拉（T.J. Rivera）陽春砲，波多黎各3比2領先到第5局。
荷蘭全隊狀況最好的打者巴倫丁5局上又建功，兩人出局後敲出二壘安打上壘，再靠查拉加（Shawn Zarraga）二壘安打追平分數。
雙方以3比3打進延長賽，11局突破僵局制，荷蘭短打、保送攻占滿壘，大好得分機會卻出現雙殺，11局上沒得分。
波多黎各11局下把握機會，同樣是短打、保送，攻占滿壘，羅沙里歐敲出中外野飛球，高飛犧牲打，送回致勝分數。1060321
(中央社)
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