陸專家：遼寧艦艦載機少 續戰能力不強
針對央視披露遼寧號航艦編隊先前遠海訓練的畫面，中國大陸軍事專家尹卓說，遼寧艦編隊的整體訓練水平「上了一個大台階」，但其艦載機數量過少，持續作戰能力還不是很強。
大陸央視20日披露遼寧號自2016年12月至今年1月，行經台灣海峽、南海、西太平洋及從事編隊訓練，以及艦載機起降的畫面，並有艦上的指揮級軍官受訪，引起注意。
尹卓說，遼寧艦這次跨出第一島鏈的遠海訓練，實施了多項新訓練項目。首先是艦機融合訓練，因為以往的艦載機起降訓練多在東海、黃海進行，這次則有更複雜的氣象條件，且增加夜間起降訓練，艦載機起降難度大增，這些訓練使飛行員的技能「提高到新的層次」。
他表示，遼寧艦與艦載機還展開戰術協同訓練，包括對空防禦、對海攻擊、編隊飛行、與指揮所和編隊屬艦間的通訊聯絡，未來均可應用在實戰中。
尹卓指出，此次訓練還進行全編隊訓練。過去遼寧艦的編隊屬艦，演練時職責是保護遼寧艦安全；但這次演練則進行「全要素、全流程」的編隊整體訓練，說明遼寧艦編隊的整體訓練水平「上了一個大台階」。
但尹卓直指，遼寧艦已形成「初始作戰能力」，若發生戰爭「完全可以上陣迎戰」。但仍未形成整裝作戰能力，艦載機和飛行員的數量並未達到整裝作戰的要求，而艦載機數量偏少、持續作戰能力還不是很強。1060321
(中央社)
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