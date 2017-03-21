春茶上市 西湖龍井半公斤要價1萬3
龍井春茶上市，上海民眾也能喝到了。杭州當地茶農表示，西湖龍井今年品質、數量均提升，預估每半公斤價格大約要人民幣3000元（新台幣約1萬3500元）左右。
澎湃新聞今天報導，杭州西湖茶農表示，獅峰龍井20日左右上市，預期價格每半公斤3000元左右。但根據茶葉品質和製作工藝、特別是小眾化的頂級茶，價格則要5000元以上。
受到暖冬影響，今年產茶區未發生重大災害，加上茶園管理水準普遍提高，茶葉品質優於往年，價格整體而言與去年持平。中、低等級茶葉均價在每半公斤300至500元左右。
由於今年春節早，春茶開採時間也提早，貴州、廣西、四川等茶產地均在2月初就開採，製作的茶葉陸續進入北京、上海等市場。浙江永嘉的烏牛早綠茶在農曆2月上旬就零星開採，現已全面上市。
上海市茶葉行業協會表示，中國大陸綠茶3大標誌性產品，即西湖龍井、洞庭碧螺春、信陽毛尖，以及上海市民所喜愛的安吉白茶、黃山毛峰等，大多在3月中、下旬才可全面開採。1060321
(中央社)
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