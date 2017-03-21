中山辦亞太國際教育年會 52國學者齊聚交流

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堪稱國內教育界規模最大國際盛會的「2017亞太國際教育協會年會暨教育展」（APAIE ），21日在高雄展覽館盛大登場，此次由中山大學主辦。(劉宥廷攝)

全球52國逾1500位專家學者共襄盛舉，並設約240個展覽攤位。(劉宥廷攝)

堪稱國內教育界規模最大國際盛會的「2017亞太國際教育協會年會暨教育展」（APAIE），21日在高雄展覽館盛大登場，此次由中山大學主辦，全球52國逾1500位專家學者共襄盛舉，並設約240個展覽攤位；中山大學校長鄭英耀指出，遍及歐、美、亞、非、大洋洲等5大洲教育人士交流，促進國際間高等教育發展。

中山大學為APAIE創始學校之一，也是目前該理事會裡唯一台灣代表，中山成功爭取2017亞太國際教育協會年會暨教育展移師高雄舉辦，是繼2011年首次由台灣大學在台北辦理後，第2次在台登場，規模已倍數成長。

本次大會主題「國際教育之新視界與新挑戰」，以會議、展覽形式進行，來自世界各地具豐富成功經驗的學校或相關機構主管，針對高等教育國際交流發展及最新趨勢、突破等子題進行演講與經驗分享；另還安排參訪高雄醫學大學、成功大學、中正大學、中興大學、清華大學及交通大學。

中山指出，APAIE在2005年成立，由韓國高麗大學發起，邀請包括日本、美國、澳洲、台灣、大陸等13個地區的知名大學共同成立，與美國教育者年會（NAFSA）、歐洲教育者年會（EAIE）並列世界3大教育年會暨教育展，以推動高等教育國際合作為宗旨，從事國際交流工作者提供互動及學習平台。

(中時)