打貪有效 大陸職務犯罪增量明顯下降

中國社科院法學研究所20日在北京發布的一份報告指出，2016年大陸職務犯罪的增量在明顯下降。報告分析，2015年11月1日生效實施的《刑法修正案（九）》對貪汙賄賂犯罪的定罪及量刑作了重大調整，兩高於2016年4月18日聯合發布了《關於辦理貪汙賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，將貪汙罪、受賄罪起點數額提高到3萬元人民幣，明確貪汙罪、受賄罪死刑、死緩及終身監禁的適用原則等。

報告稱，由於該司法解釋大幅度提高了貪汙賄賂犯罪的定罪數額，全國新增的職務犯罪數量比前一年同期普遍下降，但由於職務犯罪的存量較大，一些地區的職務犯罪仍然很嚴重。中新網報導，2016年職務犯罪多集中在工程建設領域、涉農惠民領域、國企管理領域等。

這份報告名為《法治藍皮書——中國法治發展報告（2017）》，報告稱，2016年，犯罪態勢總體情況較2015年有所緩解，嚴厲打擊暴力恐怖犯罪成效明顯，非法集資類犯罪、電信網路犯罪受到嚴厲打擊和有效控制，傳統暴力犯罪繼續呈下降態勢，但是危害生產安全、環境安全和食品藥品安全的犯罪仍然十分突出，毒品犯罪繼續處於高位。

(旺報)