打貪有效 大陸職務犯罪增量明顯下降
中國社科院法學研究所20日在北京發布的一份報告指出，2016年大陸職務犯罪的增量在明顯下降。報告分析，2015年11月1日生效實施的《刑法修正案（九）》對貪汙賄賂犯罪的定罪及量刑作了重大調整，兩高於2016年4月18日聯合發布了《關於辦理貪汙賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，將貪汙罪、受賄罪起點數額提高到3萬元人民幣，明確貪汙罪、受賄罪死刑、死緩及終身監禁的適用原則等。
報告稱，由於該司法解釋大幅度提高了貪汙賄賂犯罪的定罪數額，全國新增的職務犯罪數量比前一年同期普遍下降，但由於職務犯罪的存量較大，一些地區的職務犯罪仍然很嚴重。中新網報導，2016年職務犯罪多集中在工程建設領域、涉農惠民領域、國企管理領域等。
這份報告名為《法治藍皮書——中國法治發展報告（2017）》，報告稱，2016年，犯罪態勢總體情況較2015年有所緩解，嚴厲打擊暴力恐怖犯罪成效明顯，非法集資類犯罪、電信網路犯罪受到嚴厲打擊和有效控制，傳統暴力犯罪繼續呈下降態勢，但是危害生產安全、環境安全和食品藥品安全的犯罪仍然十分突出，毒品犯罪繼續處於高位。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。