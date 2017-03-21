輕熟女罹牙周病 牙縫竟大到像投幣孔

亞大醫院牙科主任廖明德解說牙周病的治療方式。（林欣儀攝）

台中市簡姓輕熟女刷牙時常覺得牙齦腫脹，用冷水漱口時更痛，且照鏡子發現牙縫越來越大，日前吃蘋果時見到果肉上留有血漬，嚇得她趕忙就醫，檢查才知是牙周病惹的禍，經施行「牙周再生手術」等治療後，終於逐漸擁有一口好牙。

40歲的簡姓輕熟女告訴醫師，日前刷牙時發現有流血情況，且講話時有口臭，甚至出現牙齦萎縮、齒頸部外露的情形，因覺得影響美觀，變得不太敢開口說話，久而久之，也與同事產生距離，社交生活受影響。

簡女因感覺牙縫越來越大、吃蘋果還見到果肉上有血漬，嚇得趕忙就醫。亞大醫院牙科主任廖明德指出，簡女因罹患牙周病導致出血、口臭、牙齦萎縮等情況，其為牙齒周圍組織受菌斑及多種微生物破壞，且齒縫加大易造成蛀牙及萎縮狀況加劇，若出現全口牙周病則會導致牙齒鬆動、脫落及影響咬合咀嚼功能。

廖明德說，簡女情況需透過「牙周再生手術」治療，評估後施行「牙齦翻瓣術」，將不健康的牙齦或牙周組織分離，徹底清潔齦溝並滅菌後，再將牙周再生材料填補入暴露的牙根表面，誘發齒槽骨成形，促進特定軟、硬組織再生功能，目前她已不再為口臭、牙齦外露所苦。

廖明德強調，牙周病的病程為累積性，只要正確潔牙、使用牙性病每三個月更換牙刷、定期檢查，能達到有效防治效果。

(中時)