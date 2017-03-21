189萬日人愛遊台 日媒：台灣像家一樣

「日本時報」（Japan Times）以「台灣：日本人外出旅遊時像家一樣的地方」為題撰文分析日本人喜愛到台灣旅遊的理由，包括像是舒適感和人情味等都是主因。

比起尋求冒險，多數日人偏好到低調、可以放鬆、愜意暢遊的地方渡假。關島有時候會讓日人感覺只不過是個美軍基地，有不錯的購物中心罷了，新加坡則有出差的感覺。中國大陸和南韓則因為曾遭日本侵略的歷史，雙方關係緊張。

就連在日本國內旅遊也有各個因素要考量。北海道有與俄羅斯之間的領土爭議，沖繩也存有多年未解的美軍基地問題。

但台灣卻是個例外。該文指出，目前有超過1萬2000名日本人在台北居住。

台北和台南街道上有許多商店標語寫有中、日雙語，也時常可見到標榜日式料理的餐廳，台灣人對日本遊客相當友善，都讓日本人有親切熟悉的感覺。

年紀較長的前輩用日文跟日本遊客交談的景象並不少見。日本電玩、漫畫和小說在各大商場和商店更隨處可見，2016年底日本動畫導演新海誠的作品「你的名字」在台灣各地打破票房紀錄，超越另一部受台人喜愛的日本電影「七夜怪談」。

台灣導演侯孝賢2003年甚至執導日語片「珈琲時光」，獻給日本導演小津安二郎。已故的台灣導演楊德昌曾接受本文作者訪問，他說：「有些我喜歡去走走看看的地方就在日本。我覺得日本文化很有吸引力，這也不足為奇，因為多數台灣人也跟我有一樣的感覺。」

根據日本JTB旅行社，尤其有越來越多女性結伴同遊或單獨旅遊，2016年就有189萬名日本人訪台。

在東京政府單位工作的大竹光子（Mitsuko Ohtake，音譯）表示，她每隔1個月就會到台灣旅遊。她說：「從東京搭飛機不到3個小時就到了，而且台灣的東西都比日本便宜許多。」

「台灣對我來說是個可以放鬆的地方，因為我不用被迫去想關於歷史的事情，或是為了不冒犯任何人而做特定的事。」

大竹光子甚至考慮要在台北過退休的生活。她說：「台灣有日本失去已久的人情味。雖然我一個人旅行，但從來沒有孤單或孤立的感覺，在東京則恰巧相反。」

32歲的角田侑紀（Youki Tsunoda，音譯）在日本從事電子製造業，去年因熊本大地震工廠搬遷來台，而在台南工作。一開始他對要離開家鄉熊本感到沮喪，但現在他發現台灣的生活十分舒適，開始對回日本的想法感到恐懼。

他說：「我是同性戀，所以我住在熊本的時候，處境相當悲慘。我找不到伴侶，我也知道我的家人永遠不會理解。但在台南的生活徹底改變了我。」

他現在有個台灣男友教他說中文，他們也能公開彼此的關係也不會受人排斥。角田侑紀說：「台灣在許多方面比日本自由許多。」

他說：「我覺得我更有作為一個人的價值，我的性向為何也不重要。這裡的人不在乎規則，日本人對待事物比較嚴峻，更難有通融的空間。」1060321

(中央社)