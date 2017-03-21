上海漁民發現20噸鯨屍 鯨鰭疑遭割去
中國大陸上海市浦東新區漁民日前在捕撈魚貨時發現一具鯨魚屍體。漁民表示，死亡鯨魚約達20噸重，相當罕見。這隻鯨魚被發現時，鯨鰭已不知去向。專家表示，鯨鰭切口處有人為操作痕跡。
澎湃新聞報導，當地漁民表示，19日下午在海上捕撈魚貨時發現這頭鯨魚，「我們在海上捕魚的時候就看到這麼一個大東西漂了過來」，「捕了2、30年也沒有見過這種東西」。
但他們發現時鯨魚時魚鰭部分已去向不明。
漁民發現鯨屍後立即通報當地警方，而邊防派出所民警則要求漁民將鯨魚拖回漁船碼頭。
當地漁政部門今天委託上海海洋大學、上海科技館等單位專家到現場解剖。經現場鑑定，這隻鯨魚為鬚鯨，死亡時間超過10天以上，經過多天浸泡，鯨屍已開始腐爛。
上海海洋大學教授唐文喬表示，擱淺鯨魚已死亡，或因腐敗原因，頭部有缺損，露出水面的鯨鰭已消失，有人為操作痕跡。
報導指出，專家研議將鯨魚就地進行解剖，取出骨骼，經後續處理製成標本，肌肉及其他部分將分解袋裝後焚化。1060321
(中央社)
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