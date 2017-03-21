寒夜街頭迷路　暖警送老翁返家

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趙姓老翁（右）罹患失智症，深夜流落街頭未歸，經員警幫助下才順利返家。（李其樺翻攝）

前天深夜11時許，汐止警分局橫科派出所副所長吳德宏、警員林思廷巡經南勢街時，發現一名老翁獨自坐在路邊，頂著寒風身軀瑟縮不已，於是上前詢問。

經過員警耐心循循誘導，得知這名年近90歲的趙姓老翁家住宜興街，身上無手鍊及其他相關身份資料，於是由員警開車搭載老翁，沿著宜興街逐門逐戶找尋，順利幫助老翁與家人團聚。

趙姓老翁兒子表示，父親罹患失智症，當天下午趁著家人不注意時獨自外出，家人發現後四處焦急找尋卻無所獲，正當要報警時就看到父親出現，感謝警方善舉。

(中時)