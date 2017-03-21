台中市追加減預算臨時會一讀流會

國民黨市議員楊正中要求市議會清點人數！（陳世宗攝）

市議會民進黨團不滿國民黨團因額數問題慘遭流會，於議事堂高舉「我要開會、拒絕空轉」相杯葛！（陳世宗攝）

台中市政府提出106年度總預算第一次追加減預算案歲出35億5755萬元，其中12億4262萬元9千元，為中央補助款，21日進行一讀，因國民黨籍市議員提出額數問題及清點人數不足流會；市府強調，本次追加項目多是與民生相關的重要建設，將持續加強與議會溝通共同維護市民權益。

台中市政府指出，此次歲出部分包含許多重大建設及交通工程，包括：國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程、鐵路高架化車站停車場進出口打通用地費、葫蘆墩圳環境營造計畫、龍井區山腳排水橋梁改建工程、東勢豐原快速道路工程、水湳轉運中心規劃設計監造、大里區第一公有市場閒置空間活化修繕計畫、興建秀水及武鹿聯合里活動中心、鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程、后豐鐵馬道花樑鋼橋基礎橋墩修復工程、大雅上楓國小活動中心興建工程、太平國民運動中心興建工程、興建仁愛之家多功能大樓、霧峰區峰谷路道路拓寬工程、路平專案等，都是極待進行的工程項目。

其他如公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫、污水下水道管網建設及道路刨封、充實愛心食物銀行、焚化廠底渣委託再利用處理計畫、焚化廠委託操作管理服務計畫、非法棄置廢棄物緊急移除計畫、李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程、推動參與式預算、補助台中市影視發展基金會營運經費及補助影視業者拍片取景計畫等，都是日前未經議會通過，但因牽涉106年重要施政項目或民生需求，經市府檢視後認為有辦理的必要性，故再次爭取議會同意。

市府表示，對於追加減預算未於此次臨時會通過一讀，市府將持續與議會溝通、爭取支持，共同維護民眾權益。

市議會民進黨團不滿遭國民黨團因額數問題慘遭流會，於議事堂高舉「我要開會、拒絕空轉」相杯葛！黨團總召何文海不滿說，國民黨團的作法是對於預算不負責任的做法，絕不能用平頭式的統刪，因如南屯、烏日、后里等焚化爐全都委外代操作，將造成嚴重的影響。

(中時)