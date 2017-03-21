員林市蜀葵花觀光文化季 26日將繽紛超展開

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員林市長張錦昆等各界為即將登場的蜀葵花季宣傳。(鐘武達攝)

員林市長張錦昆與蜀葵花小天使透過蜀葵米為活動進行宣傳。(鐘武達攝)

員林市大明社區的蜀葵花田盛開，叫人心曠神怡。(鐘武達攝)

員林市蜀葵花觀光文化季親子園遊會26日將在大明社區綻放的花田超展開，市長張錦昆、市代會主席林錦泉及員林國際青商會長黃豐盛等上午齊聚為活動暖場做宣傳，廣邀各界到員林遊賞花開盛況，更歡迎新人前來取景拍婚紗。

張錦昆說，員林市公所為了提供忙碌的民眾身心可以獲得慰藉與紓解，近年來積極推廣利用休耕稻田栽種蜀葵花田，鼓勵民眾接近大自然，時序春分，也是蜀葵花開的季節，大家前來賞花，一定很暢快。

員林市今年的蜀葵花文化親子園遊會，也特別舉辦有蜀葵花小天使選拔，另外也將蜀葵花結合詩人書畫在大明社區活動中心展出，展現詩中有畫、畫中有詩的氣息。

「最美的蜀葵在員林！」張錦昆表示，蜀葵花期長達2個月，繽紛的花海更是實現了徐志摩「數大便是美」的意境。另外，市公所也利用蜀葵花田輪種稻田生產「蜀葵米」作為市公所獨特的伴手禮，幫忙行銷員林市的美麗。

(中時)