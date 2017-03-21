王馨平深V大露奶 太驚嚇收8投訴

王馨平大開中門導致節目收到投訴。（圖／取自on.cc）

48歲的王馨平日前在節目上「大開中門」獻唱，深V禮服大秀美胸，讓不少人看了都為之驚豔，這才知道原來她很有料！不過有人喜歡，也有人覺得太過驚嚇，據悉節目在播出後，總共收到8次投訴，且主要都在針對王馨平的衣著太過暴露！

王馨平一個深V大秀美胸的穿著，原本是經過巧思的設計，為了呈現特別，沒想到卻反而引來負評。據悉，她所上的節目《博愛歡樂傳萬家》為此收到8宗投訴，且多半都是投訴表演者衣著暴露，也有不少網友認為王馨平這樣的打扮在合家歡時段播出不夠恰當。

對於被投訴，王馨平在接受訪問時也表示尊重各界意見，雖然無奈，但她也強調「以後，不會太性感了。」

(中時電子報)