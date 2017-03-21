泰國華欣車站男子持刀欲殺人 遭制伏

泰國一名46歲的男子20日在華欣火車站持刀闖入車廂內欲殺人，民眾見狀紛紛躲避，這名男子最後被熱心民眾和警察共同壓制後就逮，無人傷亡。

根據泰國「鮮得新聞報」報導，一名46歲的泰國男子持刀在華欣火車站，闖入剛進站的一列前往素叻他尼的快車車廂內企圖殺人，嚇得許多民眾紛紛下車躲避，這名持刀男子還在車內趴趴走，站內民眾驚慌逃避，警方抵達後，隨即制伏並逮捕這名男子。

民眾分別持長棍和鐵椅防衛，這名男子還爬上火車車頂，最後，警方在民眾的協助下將他制伏，所幸無人傷亡，整個過程約6分鐘。

警方調查指出，這名泰國男子疑似有精神疾病，正在醫院治療，不知什麼緣故到車站想殺人，警方已通知家屬前來進一步了解。1060321

(中央社)