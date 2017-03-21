機師酒測超標 遠航開除並提損害賠償

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遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄-馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52 MG/L，遠航隨即更換組員，並當場開除機師，同時提損害賠償。

遠東航空發布聲明稿表示，葉姓前機師7日執行當日第一班FE081高雄-馬公飛行任務前，機組員於高雄機場報到後，高雄航務組執行飛行前酒測，偵測葉姓機師酒精值為0.52 MG/L。

遠東航空表示，已立即停止葉姓機師飛航任務並更換組員，經公司內部調查，違反航空器飛航作業管理規則「血液中酒精濃度不得超過百分之零點零二或吐氣中酒精濃度不得超過每公升零點一毫克」規定。

遠東航空說，已於當天立即開除葉姓機師並提損害賠償訴訟。1060321

(中央社)