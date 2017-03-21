台南二監開陶藝班 盼助受刑人回正途

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法務部矯正署台南第二監獄今天舉辦陶藝及行銷技能訓練班開訓，共有11名受刑人參訓。典獄長簡文拱表示，希望參訓學員在復歸社會後順利求職或創業，對生活上有所幫助。

簡文拱表示，今年「陶藝及行銷」班參訓學員共有11人，邀請現任禧陶工作坊負責人、台南市陶藝學會理事許清全傳授陶藝製作。希望學員從學習中陶冶性情、修身養性，透過名師專業訓練、傳授技術，將所學技術在回歸社會後能學以致用，在事業上、經濟上有所幫助。

開訓典禮中安排「拜師禮」儀式，獄方依古禮準備束脩六禮，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，供參訓學員代表拜師。許清全回贈拜師學員代表修坯刀、刮刀等陶藝工具，象徵傳習技藝，承諾收學員為徒，並傾囊相授。

許清全勉勵學員，只要肯用心、肯努力，一定會有收獲。1060321

(中央社)