台南二監開陶藝班 盼助受刑人回正途
法務部矯正署台南第二監獄今天舉辦陶藝及行銷技能訓練班開訓，共有11名受刑人參訓。典獄長簡文拱表示，希望參訓學員在復歸社會後順利求職或創業，對生活上有所幫助。
簡文拱表示，今年「陶藝及行銷」班參訓學員共有11人，邀請現任禧陶工作坊負責人、台南市陶藝學會理事許清全傳授陶藝製作。希望學員從學習中陶冶性情、修身養性，透過名師專業訓練、傳授技術，將所學技術在回歸社會後能學以致用，在事業上、經濟上有所幫助。
開訓典禮中安排「拜師禮」儀式，獄方依古禮準備束脩六禮，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，供參訓學員代表拜師。許清全回贈拜師學員代表修坯刀、刮刀等陶藝工具，象徵傳習技藝，承諾收學員為徒，並傾囊相授。
許清全勉勵學員，只要肯用心、肯努力，一定會有收獲。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。