便祕、腰痛別輕忽　可能是這個癌症徵兆

腎細胞癌患者翁先生，因癌細胞轉移到骨頭，造成腰椎異常疼痛、無法躺著休息。（癌症希望基金會提供）

53歲的翁先生，8年前出現便秘、腰椎疼痛等症狀，原以為是爬山跌倒扭傷，但在痛到無法坐躺後就醫，確診腎細胞癌第四期，且已轉移到肺部和骨頭。醫師指出，國內每年約新增4000名腎細胞癌患者，約4成患者發現時已是晚期，提醒民眾定期健檢來早期發現。

收治該病例的台北榮總泌尿部一般泌尿科主任張延驊指出，腎細胞癌因早期無症狀，當出現腰痛、腹部腫塊、血尿等症狀時，多已是晚期，但由於可靠超音波察覺，「故50~60％民眾、是在健檢時意外得知」。

國內每年約新增1000名腎細胞癌患者，張延驊說，三高疾病、吸菸、肥胖都是罹病的危險因子，好發年齡在65歲以上，但近年有年輕趨勢，「甚至收治過30歲的年輕人」；他強調，早期發現、通常可透過手術切除腫瘤，2／3患者壽命和常人無異，但但因有1／3事後會轉移或局部復發，故仍需每6~12個月進行追蹤。

翁先生當初腎臟腫瘤已達7公公，經評估無法開刀，癌細胞也已從腎細胞轉移到骨頭，造成腰椎疼痛、無法躺著睡覺，身心都相當不適。最終加入標靶藥物的臨床試驗後，轉移到肺部、骨頭的癌細胞不僅通通消失，腎臟腫瘤也因縮小至3.5公分，得以在保留腎臟的情況下，開刀切除腫瘤，術後恢復良好，4年前已停藥。

癌症時鐘連11年加速，但死亡率卻比10年前低。癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主任王正旭指出，死亡率降低的原因，包括政府推廣四癌篩檢、落實診療品質、以及癌症治療精準化。他解釋，癌症死亡率較10年前降低22％，和2007年標靶藥物在國內上市、有相當大的關聯，因為標靶藥物能鎖定癌細胞、有效的殺死腫瘤，兼具延長患者生命以及提升生活品質。

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(中時)