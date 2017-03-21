艋舺公園玩象棋疑起口角 街友遭痛毆重傷

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陳男遭毆不支倒地，救護人員前往急救。（陳鴻偉翻攝）

陳男疑遭痛毆，被打得吐血。（陳鴻偉翻攝）

北市艋舺公園下午發生街友鬥毆，62歲林男疑與72歲陳男玩象棋，疑似過程中發生口角，林抓狂痛毆陳，導致陳倒地無意識，經送往和平醫院急救，目前仍在搶救中。

萬華警方隨即到場逮捕林，目前將他帶回派出所偵訊以釐清案情。

(中時)