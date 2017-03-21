台鐵企業工會：4月10日前2訴求無結果 將警告性罷工
台鐵企業工會一直爭取工程人員加發「危險津貼」，以及台鐵員工營運獎金併本俸，行政院雖表達原則上同意，但遲未有確切上路日期。
明立委陳其邁及台鐵、交通部及行政院人事總處官員將與企業工會再次協商，台鐵企業工會理事長張文正指出，若協調會結果，無法在4月10日以前給出營運獎金併本俸、危險津貼確切執行上路日期，將於520以前發起抗爭，抗爭將採逐步升溫，先從「警告性罷工」開始，從非連假、離峰時間、台高鐵接駁站發起抗爭，若持續未得具體結果，將逐步擴大抗爭。
(中時)
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