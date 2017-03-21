技職教育向國小紮根 彰縣成立區域職業試探與體驗示範中心
彰化縣政府21日上午在彰安國中舉行「區域職業試探與體驗示範中心」啟用典禮，共計建置「電機與電子」及「設計」四間職群課程教室，未來將由高職老師及業界專家在學期中開辦課程，並利用寒暑期規劃舉辦營隊，配合職場參訪，結合校內自造教育中心，呈現傳統工藝與現代科技的豐富性。
行行出狀元！一技在身、終身受用。在鑼鼓喧天的舞龍表演中，縣長魏明谷以技職鋼鐵人遞送的「雷神之槌」，敲開渾厚磐石後，職探中心立牌乍現，象徵破除過去「輕視勞動、忽略技職」的舊觀念，也邁向厚植技術產業人才的里程碑；副縣長林明裕、立委黃秀芳、國教署科長蔡宜靜、教育處長鄧進權，及國立彰化高商校長粘淑真等縣內公私立高職與國中校長、家長代表都到場觀禮。
魏明谷表示，只要將孩子放在對的地方，每一個都是可造之材，加上彰化縣是中小企業原鄉，產業界對人才殷殷企盼，因此縣府向國教署爭取專案補助款450萬元並自籌經費145萬元，成立區域職探體驗中心，讓技職教育成功往下扎根，幫助學生提早認識職業內容、培養好的工作態度，並建立正確的職業價值觀。
立委黃秀芳則說，升學不是唯一的道路，期望職業試探中心的成立，能夠發掘小朋友的興趣，未來也能夠發掘更多彰化優秀的子弟。
「技術及職業教育法」實施後，職業試探教育向下延伸至國小階段已是未來趨勢，彰化縣區域職業試探中心未來將針對小五至國三的學生，提供以實作體驗為主軸的職業試探課程，共規劃「電機與電子」及「設計」職群課程，包含環保能源發電、程式設計、電路實作、皮雕紙雕、3D列印等多元內容。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。