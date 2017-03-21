技職教育向國小紮根 彰縣成立區域職業試探與體驗示範中心

彰化縣「區域職業試探與體驗示範中心」今天在彰安國中正式啟用。（謝瓊雲攝）

區域職業試探中心共計建置四間專業職群課程教室，縣長魏明谷等人在校方引導下入內參觀。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷與智能機器人共舞，互動十分有趣。（謝瓊雲攝）

「區域職業試探與體驗示範中心」今天上午在彰化市彰安國中啟用典禮，共計建置「電機與電子」及「設計」四間職群課程教室。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府21日上午在彰安國中舉行「區域職業試探與體驗示範中心」啟用典禮，共計建置「電機與電子」及「設計」四間職群課程教室，未來將由高職老師及業界專家在學期中開辦課程，並利用寒暑期規劃舉辦營隊，配合職場參訪，結合校內自造教育中心，呈現傳統工藝與現代科技的豐富性。

行行出狀元！一技在身、終身受用。在鑼鼓喧天的舞龍表演中，縣長魏明谷以技職鋼鐵人遞送的「雷神之槌」，敲開渾厚磐石後，職探中心立牌乍現，象徵破除過去「輕視勞動、忽略技職」的舊觀念，也邁向厚植技術產業人才的里程碑；副縣長林明裕、立委黃秀芳、國教署科長蔡宜靜、教育處長鄧進權，及國立彰化高商校長粘淑真等縣內公私立高職與國中校長、家長代表都到場觀禮。

魏明谷表示，只要將孩子放在對的地方，每一個都是可造之材，加上彰化縣是中小企業原鄉，產業界對人才殷殷企盼，因此縣府向國教署爭取專案補助款450萬元並自籌經費145萬元，成立區域職探體驗中心，讓技職教育成功往下扎根，幫助學生提早認識職業內容、培養好的工作態度，並建立正確的職業價值觀。

立委黃秀芳則說，升學不是唯一的道路，期望職業試探中心的成立，能夠發掘小朋友的興趣，未來也能夠發掘更多彰化優秀的子弟。

「技術及職業教育法」實施後，職業試探教育向下延伸至國小階段已是未來趨勢，彰化縣區域職業試探中心未來將針對小五至國三的學生，提供以實作體驗為主軸的職業試探課程，共規劃「電機與電子」及「設計」職群課程，包含環保能源發電、程式設計、電路實作、皮雕紙雕、3D列印等多元內容。

(中時)