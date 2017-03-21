父女檔以互助會形式 吸金近300萬遭起訴

62歲鄭姓男子有違反銀行法前科，104年又與女兒在台中市地區，以互助會的形式，實際在從事銀行存款業務，以優後利息為誘餌，5名被害人被吸金近300萬元，鄭姓父女被違反銀行法起訴。

起訴書指出，鄭姓父女前年在台中市北區以互助會圍包裝，讓參加會員可用「零存整付」方式存小錢換大錢，期滿可獲得高額，實際從事銀行之存款業務。

以一組24會為例，會員實繳總數為137萬1800元，每月一期、24期到期後可領回總額167萬1800元，利息高達30萬元；且每組互助會沒友人數限制，可以一人認足一個會，或兩人各認12會、或3人各認8會，或4人各認6會，吸引婆婆媽媽參加。調查局去年中接獲檢舉，介入調查。

檢方查出，鄭男早在17年前，也在台中市從事類似違反銀行法事件，被判處2年徒刑、緩刑5年，附帶公益捐款150萬元確定；沒想到事隔多年又東山再起，還找女兒也加入，繼續從事類似違法行業，鄭姓父女未發還給被害人之部分，請求法官宣告沒入、追徵期價額。

(中時)