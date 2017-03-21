中市府追加預算再借16億 舉債逼近221億

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市議員楊正中（左五）批林佳龍市長是「台中偉人，舉債至尊」。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍指出，台中市處於大建設階段，財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加！（陳世宗攝）

台中市議會召開臨時會審議台中市政府第一次追加（減）預算，本次追加減預算案中，歲入歲出差短差16億3655萬5000元，106年度舉債加總高達220億9562萬元，換算下來，106年度台中市政府直接替每位市民增加7900元的負債。楊正中議員批林佳龍市長是「台中偉人，舉債至尊」。

市長林佳龍說，台中市處於大建設階段，財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元；目前台中財務狀況人均負債六都第二低，本次追加歲出35億5,755萬元，其中的12億4,262萬元9千元，均為中央補助款。

楊正中表示，當預算經議會審議通過後，政府應依照預算所定內容執行。而若市府對預算認為窒礙難行之際，應依照地制法第39條規定，於該議決案送達市府三十日內敘明理由送請議會覆議。市府卻未依照法規尋求適當管道，一意孤行追加預算，顯然不符合民主法治之精神。

楊正中強調，在審理106年度總預算時，議會刪減了市府不合理預算高達39億，本次追加預算中，歲出部分追加了35億5755萬元，直逼本預算刪除金額。楊正中說，本次追加預算當中，除了被刪除又追回的不合理預算，更有一些不必要的新增支出，甚至將賒借收入用於經常門科目，顯示預算編列浮濫，違反預算法第23條、第34條以及第79條規定。楊正中痛批，浮編、違法亂紀的預算，議會有權退回，要求台中市政府重新依法編列！

林佳龍指出，台中市財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元，目前台中市正處於大建設階段，市府尊重議會監督，並做到自我要求，相關經費用在刀口上，善用每一分錢。

市府強調，台中市104年度原本要舉債211億元，市府樽節開支153億元，僅舉債58億元。截至去年7月底為止，台中市1年以上債務未償餘額為565億元、短期債務未償餘額為250億元，總計為815億元，平均每人負擔債務為2.95萬元，遠低於高雄市的9.34萬元、台北市的4.7萬元、台南市的3.66萬元、新北市的3.38萬元，僅高於桃園市的0.92萬元，「市民平均負債是六都負債額度中第二低」

(中時)