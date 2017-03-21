為全球車迷獻上一部世界級水準的車款

象徵KYMCO品牌精神『Win My Heart』AK 550旗艦，開創『極致震撼跑旅Super Touring』級距先鋒，讓性能與實用得以兼得，為展現出嶄新風貌，即日起預購活動正式開跑，預購即可獲得AK專屬豪華禮。(KYMCO提供)

KYMCO全球戰略車『AK 550』預購特惠正式啟動!

KYMCO傾50年經驗，竭盡心力打造一部真正能『人車一體』、大排量紅牌旗艦，在2013年6月KYMCO全球總部台灣開始投入概念車研發，初代『K50概念車』雛形於2014年11月假義大利米蘭車展前夕舉辦的KYMCO50周年全球經銷商年會中亮相，初登場的K50概念車雛形讓全球經銷商代表們驚豔不已；『K50概念車』話題與關注度，終於在2016年3月日本東京車展前夕完全爆發，話題席捲車壇，在歐亞市場投下震撼彈，母廠台灣總部在六月廠慶舉辦品牌活動『KYMCO MOTOR SHOW』由董事長柯勝 峯宣布定名為『AK 550』，旋即在10月德國科隆國際機車展中，再度先聲奪人展出AK 550量產式樣；無論是『K50 Concept』概念車或量產定案的『AK 550』，都牽動著市場的敏感神經，不到一個月時間，KYMCO又在全球最大的米蘭車展前夕於象徵科技意義的達文西科技博物館內，發表全球首款Noodoe車聯網『AK 550』，至此確立了這輛 以『Super Touring』之姿，展現所向披靡性能特點的大排量紅牌旗艦，完美式樣正式問世。

象徵KYMCO品牌精神『Win My Heart』AK 550旗艦，開創『極致震撼跑旅Super Touring』級距先鋒，結合街跑車的高性能駕馭與跑旅車的舒適馳騁，讓性能與實用得以兼得，為展現出嶄新風貌，AK 550全車每個細節均充分流露極致跑旅與高端設計的完美結合，為Maxi Scooter大排氣量休旅車款樹立難以超越的標竿，集『創新與突破』、『時尚與性能』、『豪華與實用』、『舒適與便利』於一體的全球戰略車款，KYMCO謹獻給追求最佳車款的全球車迷。

★建議售價：386,000 (不含牌險)

★AK色系：平光黑、霧鑽銀、太空灰、霧鑽棕 。

★指定經銷：KYMCO原廠授權重車通路 (請見官網)

※預購特惠 :

1. 活動期限:即日起接受預購，至2017年5月31日止。

2. AK豪華禮:AK車主將獲得特製AK POLO紀念衫、AK專屬個性夾克、AK便帽、 專屬背包以及AK專屬鑰匙圈每款贈品各乙件為限。(註1)

3. AK派對賞:於本特惠期限內完成預購程序者，有機會獲得『墾丁凱薩飯店』 雙人房乙間，共抽出100名，得主可兩人同行，免費參加活動(註2)。

(註1) 限完成交車手續、不指定式樣與折現。

(註2) 2017年7月15日公開抽出100位車主(上網公告)。派對賞中獎者須於2017年9月30日騎乘AK 550前往指定活動地點。中獎者若未能於2017年9月30日前完成交車，將由候補車主遞補。

※AK 550上市預購特惠活動即刻展開，本活動主辦單位保有最終解釋權與各種活動權利。

※詳細活動條件請洽指定經銷商。

(中時電子報)