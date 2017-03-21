義峰高中26生考取印前製程乙級證照 創校史記錄

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林內鄉義峰高中26名學生考取印前製程乙級證照，資格已可當業師。（周麗蘭攝）

林內鄉義峰高中一口氣26名高三生口取印前製程乙級證照，靠的是長達半年犧牲假日的練習。（周麗蘭攝）

通過者學生劉峻丞(左一)認為，印前製程有題組可練習，有心、多練就會過，「受國家肯定，備感光榮」（周麗蘭攝）

名師出高徒！義峰高中多媒體動畫科三名老師以身作則考取印前製程乙級證照，去年再帶隊高三生考取11人，今年再創紀錄考取26人，締造該校同時最多人取得乙級證照紀錄，通過者等同業師資格。

印前製程指的是設計、排版、印刷前的專業，取得證照代表能力足以與出版社、印刷廠對應，可以接案做生意。

義峰高中校長王安順表示，該科老師陳品全、曾彥霖、郭政隴都曾在廣告公司、印刷廠、設計公司服務過，但未曾報考過印前製程乙級證照。

為了起帶頭作用，前年老師三年前以身作則，並帶領兩名高三生一起考，師生五人都考上，老師鬆口氣、學生很光榮。

去年複製前年經驗，三老師二度帶領十二名學生報考，十一名學生考取，印證熟練這門技術，多練習是不二法門。

今年再度報考29人，除了半年前開始技術指導，導師曾彥霖鼓勵學生們觀摩學長姐經驗，只要熟能生巧，平常心應試，一定沒問題。

日前成績公布，該校考出破天荒26名高三生考取乙級證照成績，連外縣市公立高職都嚇一跳。

學生劉峻丞說，印前製程有題組可練習，只要有心、多練就會過，他感到「受國家肯定，備感光榮」。

學生孫浚凱說，學科、術科都不能偏廢，取得乙級證照是對自己的肯定，畢業後將和父親一起打拚生意。

(中時)