中市議員批「偉人佳龍」市庫舉債、欠債爆增!
台中市議會21日開臨時會審查台中市政府提出106年第一次追加減預算！市議員顏莉敏指出，台中市政府今年度本預算已經舉債204億5906萬5千元，這次追加預算的短差部分又全部賒借，新舉債16億3655萬5千元，106年度合計總舉債額度將達220億9562萬元。
市長林佳龍說，台中市處於大建設階段，財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元；目前台中財務狀況人均負債六都第二低，本次追加歲出35億5,755萬元，其中的12億4,262萬元9千元，均為中央補助款。
顏莉敏指出，去年台中市若單算「一年以上未償債務」為615億元，與106年度舉債金額兩者相加後，台中市的債務將攀高至835億9562萬元，一年的時間舉債增幅比例可以達到35.9%，十分驚人！
顏莉敏說，統計台中市民每人平均負債金額，就可以看出台中市政府有多會花錢！根據主計處的資料，兩年多前，台中市民每人平均負債1萬9970元；106年1月底，市民每人平均負債爆增至3萬4000元，也就是這兩年多的時間，台中市民每人又多欠下1萬4千多元的債務，增加負擔債務的增幅達70.3%！
主計處長蔣建中指出，為符合中央各機關補助款規定，市府提出第一次追加減預算案，歲出淨追加35億5,755萬元，其中，中央補助款即佔12億4262萬9千元，其他為地方配合款或業務所需，以利推動長期照顧整合第二期計畫、長春國民運動中心興建等與民眾相關政策。
市長林佳龍表示，台中市財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元，目前台中市正處於大建設階段，市府尊重議會監督，並做到自我要求，相關經費用在刀口上，善用每一分錢。
(中時)
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