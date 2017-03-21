嗆聲去別處打架反挨揍 打人者遭起訴

台中清水區陳姓男子，去年5月間見一群人在屋外爭吵，擔心殃及哥哥的汽車，嗆聲：「要打架，去別的地方打，別站在車子旁」，還作勢要打電話報警，反遭其中王姓男子持木椅砸車又追打他。台中地檢署偵結，依傷害、毀損罪嫌起訴王男。

起訴書指出，去年5月12日晚間9時許，案發當時，28歲王姓男子與父親、長兄因與人起爭執，在清水區橋江南街巷口爭吵，住在該處的陳男聽到爭吵聲外出察看，擔心兩派人打起來會波及到哥哥的愛車。

陳男嗆聲：「欲打架，去別的地方打，別站在車子旁」，王男等人原本已經準備離開，沒想到發現陳男還不善罷甘休，還拿起手機準備打電話報警，王男憤而拿起路旁木製桌椅，就朝陳男「很介意」的愛車右側車門、右後車輪猛砸，接著又用椅腳敲打陳男頭部，造成其腦震盪、前額擦傷、左耳鈍挫傷等傷害。

王男坦承犯行，檢方偵結，依傷害、毀損罪嫌起訴。

(中時)