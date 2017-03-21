賣淫女攜毒被逮 宣稱染梅毒嚇壞警方

1名輕度智障的馬姓女子，今天凌晨因攜毒被逮，馬女坦承以賣淫為業，還宣稱身染梅毒，嚇壞警方，當場驗血，和馬女交易過的客人可能都有染病的風險。

台南市警局第二分局今天獲報，有2名街友在台南火車站前飲酒作樂，大聲喧譁，立刻趕往，在盤查過程中，40歲的馬女突然靠過來，也變成警方盤查的對象。

警方發現馬女手上提袋有個突起物，疑似安非他命吸食器，搜索後起出安毒、2根吸食器及1包紅包，紅包內有超過10萬元的假鈔，但這疊假鈔只有正面，背面是空白的，立刻被逮捕。

馬女有輕微智障，也坦承以賣淫為業，且身染梅毒，被捕時身上只剩新台幣21元及保險套。馬女供稱，她17歲開始吸毒，目前有丈夫和兒子，曾和丈夫一起吸毒。

警方調查，馬女賣淫地點應該是在台南火車站一帶，對象應是街友，馬女被捕時，還有1名街友到派出所找她。

因馬女宣稱身染梅毒，警方立刻請衛生局人員到場驗血，訊後依法送辦。1060321

(中央社)