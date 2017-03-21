羅東之光 國華國中獲全國音樂籃球冠軍

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宜蘭縣羅東鎮國華國中國樂團與籃球隊日前參加全國比賽時，先後拿下全國第一名佳績，創下校史最佳紀錄。羅東鎮長林姿妙今天頒贈新台幣6萬元獎金，稱讚學生們是羅東之光。

國華國中國樂團共80人，在本月13日前往基隆市參加105學年度全國學生音樂比賽，團員們一路過關斬將，在B組15支代表隊中脫穎而出，以92.1的高分，勇奪特優第一名。

此外，在台北市舉辦的教育部105學年度國中學生籃球聯賽，國華國中籃球隊在19日的決賽中，也將士用命，榮獲冠軍，表現優異。

校長陳國章說，國華國中國樂團過去參加宜蘭縣賽14次，曾摘下全縣第一名13次。民國101學年度開始，也曾連獲全國賽5次特優。1060321

(中央社)